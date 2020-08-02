{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Йеменские мятежники заявили, что сбили беспилотник производства США

По утверждению хуситов, самолет-разведчик RQ-20 сбили в приграничном с Саудовской Аравией округе Харад

ТАСС, 2 августа. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что сбили беспилотник американского производства в приграничном с Саудовской Аравией округе Харад. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По утверждению хуситов, отряды противовоздушной обороны сторонников "Ансар Аллах" сбили самолет-разведчик RQ-20 американского производства неподалеку от приграничной саудовской провинции Джизан.

Официальных комментариев со стороны командования саудовской армии по данному поводу не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Теги
СШАЙеменСаудовская Аравия
Слуцкий провел переговоры с Зарифом
Глава комитета Госдумы по международным делам обсудил с министром иностранных дел Ирана сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке
Читать полностью