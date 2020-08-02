На акции протеста у резиденции Нетаньяху задержали 12 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали 12 нарушителей общественного порядка в ночь на воскресенье во время массовой акции протеста с требованием отставки правительства у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, в акции в ночь на 2 августа в Иерусалиме приняли участие порядка 10 тыс. человек. "Небольшая группа протестующих - порядка 200 человек - отказалась покидать район" после того, как основная демонстрация завершилась, цитирует издание начальника районного отделения иерусалимской полиции Офира Шомера. "Мы позволили им (демонстрантам - прим. ТАСС) остаться до 02:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), предупредили их, после чего вынуждены были применить соответствующее количество силы для разгона толпы", - добавил он. Газета The Times of Israel отмечает, что при разгоне демонстрантов в ночь на воскресенье в Иерусалиме полицейские не применяли водометы, как это происходило в предыдущие разы.

В ночь на воскресенье демонстрация прошла также в Тель-Авиве, где на набережной собралось около тысячи человек, а также сотни демонстрантов пришли ко второй резиденции премьера в прибрежном городе Герцлия, сообщает The Times of Israel. Кроме того, протестные акции прошли на десятках мостов и перекрестков по всей стране, в которых участвовали еще несколько тысяч израильтян, указывает издание.

Демонстрации в Израиле не прекращаются с середины июля. Протестующие требуют отставки правительства на фоне развивающегося в стране кризиса, вызванного пандемией.