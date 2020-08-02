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Слуцкий провел переговоры с Зарифом

Глава комитета Госдумы по международным делам обсудил с министром иностранных дел Ирана сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел в Тегеране переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Слуцкий отметил, что визит в условиях коронавируса обусловлен уровнем отношений двух стран и необходимостью [обсуждения] важных вопросов", - говорится в сообщении.

В свою очередь "глава МИД Ирана указал на уровень сотрудничества между двумя странами в различных областях". "Зариф упомянул договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией", - отмечает пресс-служба. Тегеран и Москва договорились актуализировать заключенный в 2001 году договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами во время визита Зарифа в Россию.

Также отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии.

В субботу глава комитета Госдумы по международным делам провел переговоры с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Слуцкий передал председателю Меджлиса образцы российского медицинского оборудования, включая комплексы диагностирования коронавируса. Кроме того, он пригласил Галибафа посетить Россию с визитом и указал на возможное проведение совместных заседаний профильных комиссий.

Слуцкий стал первым представителем Госдумы, посетившим Иран после начала пандемии коронавируса. Кроме того, он стал первым депутатом, встретившимся с новым председателем иранского Меджлиса.

Теги
ИранРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗариф, Мохаммад Джавад
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