СМИ: три министра направлены на карантин в Израиле из-за коронавируса у коллеги

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Израильские министры высшего образования и водных ресурсов Зеэв Элькин, по делам развития и укрепления общин Орли Леви-Абукасис и по делам религий Яаков Авитан направлены на карантин до 9 августа после обнаружения коронавируса у их коллеги - министра по делам Иерусалима Рафи Переца. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth .

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В субботу Перец написал в Twitter, что "сдал в пятницу тест на коронавирус, который показал положительный результат".

В конце мая в Израиле возобновился рост выявляемых случаев заражения. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных коронавирусом, 23 июня - 460, 2 июля - 1 026, 9 июля - 1 650, 31 июля - 1 367.

С 27 мая из основных предписаний Минздрава остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в 2 м и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.