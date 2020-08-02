Госдеп утверждает, что китайские суда нарушают правила вылова рыбы

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Китайские коммерческие рыболовецкие суда нарушают правила в сфере рыболовства, что приводит к нанесению ущерба окружающей среде. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в своем распространенном в воскресенье заявлении.

"Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который раз за разом нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, осуществляет рыбную ловлю без разрешения и превышает согласованные объемы вылова", - заявил он.

По мнению Помпео, имеют место "нелегальный, незадекларированный, нерегулируемый вылов рыбы, нарушение правил и сознательное нанесение ущерба окружающей среде". В связи с этим Вашингтон считает, что международное сообщество должно "настаивать на более эффективном управлении природными ресурсами со стороны Пекина", а также "вместе отстаивать международное право", отмечается в заявлении.

Глава американской дипломатии также заявил, что США разделяют обеспокоенность властей Эквадора, которые обратили внимание на активизацию "сотен рыболовецких судов под флагом КНР". "Мы твердо поддерживаем усилия Эквадора, нацеленные на то, чтобы суда под флагом КНР не занимались нелегальным, незадекларированным, нерегулируемым выловом рыбы, мы выступаем на стороне государств, для экономик и природных ресурсов которых возникает угроза со стороны судов под флагом КНР, пренебрегающих верховенством закона и ответственными практиками в сфере рыболовства", - добавил он.

Ранее министр обороны Эквадора Освальдо Харрин заявил об активизации иностранных, в частности китайских, рыболовецких судов в непосредственной близости от границ своей эксклюзивной экономической зоны в Тихом океане между континентальной частью страны и архипелагом Галапагос. По его словам, обеспокоенность Кито данным фактом была доведена до сведения Пекина. В свою очередь глава МИД южноамериканской республики Луис Гальегос отметил, что власти Эквадора рассчитывают заручиться поддержкой соседних стран тихоокеанского побережья в вопросе выработки общей стратегии защиты биологических ресурсов региона. В этих целях Эквадор намерен провести в среду видеоконференцию глав дипломатических ведомств, в которой также примут участие представители Чили, Колумбии, Перу и Панамы.