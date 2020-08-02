Тегеран вводит персональные санкции против бывшего советника Болтона

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ирана вводят персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, ранее работавшего советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Ирана.

"МИД Ирана <...> вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкции вводятся "в соответствии со статьями четыре и пять закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами".

В четверг госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана. По его словам, дополнительные рестрикции призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться при осуществлении ядерной, ракетной и военной программ.

24 августа 2019 года Иран объявил о внесении американского Фонда защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в санкционный список. Согласно заявлению МИД Ирана, решение принято в рамках закона о борьбе с нарушением прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Фонд защиты демократии - политический институт со штаб-квартирой в Вашингтоне. Одним из важных проектов организации является "Иранская программа". Ее цель, согласно документам фонда, состоит в том, чтобы "противостоять угрозе, которая исходит от Ирана для США и их союзников".