СМИ: президент Афганистана созвал парламент для решения вопроса об освобождении талибов

ТАСС, 2 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за созыв в начале текущего месяца сессии Народной палаты Национального собрания (нижняя палата парламента), в ходе которой депутаты должны принять решение об освобождении из афганских тюрем последней партии сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), согласно договору о мире между талибами и США. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Ariana News.

Нижняя палата парламента соберется на внеочередную сессию 7 августа. Как предполагается, заседания продлятся от трех до пяти дней. За это время депутаты должны будут окончательно решить вопрос об освобождении из тюрем около 400 боевиков, включенных в список "Талибана", который был передан движением представителям Вашингтона.

Афганские власти отказываются выпускать из тюрем около 400 экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления. Некоторое время назад афганский президент заявил, что правительство не имеет полномочий решать судьбу этой группы боевиков, а решение по ней должна принять нижняя палата парламента.

В четверг талибы объявили о завершении процесса передачи плененных сотрудников сил безопасности властям Афганистана. По словам представителя радикального движения, талибы "освободили группу из 82 заключенных". В итоге общее число выпущенных на свободу представителей сил безопасности составило 1 005 человек.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы при этом гарантировали, что не станут использовать территорию республики для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.