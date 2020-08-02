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СМИ: в Литву для участия в учениях прибыли девять боевых вертолетов ВВС США

По данным LRT, на полигон в Пабраде проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Девять боевых вертолетов Военно-воздушных сил США прибыли в Литву для участия в учениях. Об этом в воскресенье со ссылкой на источник в литовской армии сообщило национальное радио LRT.

Факт пролета вертолетов над Вильнюсом зафиксировали пользователи интернет-страницы вещателя, которые прислали сделанные ими снимки. "Представители литовской армии, с которыми связалась редакция, пояснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk", - сообщила радиостанция. Откуда в Литву прибыла эта техника, не уточнялось.

В районе города Пабраде Швенчёнского района, что неподалеку от восточной границы Литвы с Белоруссией, находится центральный полигон литовской армии.

Теги
БелоруссияСШАЛитва
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