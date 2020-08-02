Выпущенная из сектора Газа ракета перехвачена системой ПВО Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье вечером одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.