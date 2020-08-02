Заседание Сената Польши отложено на неделю из-за заразившегося коронавирусом парламентария

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Запланированное на предстоящей неделе заседание Сената (верхней палаты парламента) Польши отложено из-за заразившегося коронавирусом парламентария. О решении перенести заседание с 4-7 августа на 11-13 августа сообщил в воскресенье Польскому агентству печати спикер Сената Томаш Гродзкий.

По его словам, причина переноса - болезнь сенатора Яна Филипа Либицкого, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Все парламентарии, которые контактировали с ним в последнее время, во вторник сдадут тест на коронавирус. Результаты должны стать известны в среду.

"Мы хотим провести тестирование всем, кто контактировал. Некоторые участвуют в заседаниях удаленно, некоторые приходят, поэтому мы хотим, чтобы все это было сделано. И только когда у нас будут все результаты, мы сможем безопасно продолжать работу", - отметил Гродзкий.

Тестирование на коронавирус членов Сената в ускоренном режиме необходимо, так как 6 августа в парламенте запланировано крупное мероприятие с участием членов обеих палат парламента, представителей правительства, дипломатического корпуса и других приглашенных гостей: состоится инаугурация переизбранного на второй срок президента Польши Анджея Дуды.

На данный момент в Польше число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 46 894, 1 731 человек умер от осложнений, 34 709 пациентов выздоровели. Скорость распространения инфекции всю последнюю неделю держится на высоком для республики уровне в 500-600 новых случаев в день.