В Берлине считают, что ЕС не следует бояться противостоять КНР по вопросам безопасности

ТАСС, 2 августа. Европейский союз не должен опасаться противостояния с Китаем по таким темам, как права человека, безопасность и технологическое развитие. Такое мнение выразил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в статье для журнала Der Spiegel, опубликованной в воскресенье.

"Мы [ЕС] не должны бояться вступать в борьбу [с Китаем], когда речь идет о таких сложных вопросах, как права человека, безопасность и технологии. В конечном итоге это имеет отношение и к нашему суверенитету <...> Пекин относится к ЕС серьезно, в первую очередь как к крупнейшему в мире торговому блоку и экономическому пространству. Поэтому нам следует еще эффективнее использовать нашу торговую политику и наш единый рынок в качестве рычага давления для защиты наших ценностей и интересов", - написал Рот.

Дипломат добавил, что для эффективного взаимодействия с Китаем странам Европы необходимо проводить единую последовательную политику в отношениях с ним. "Это является приоритетным направлением председательства Германии в Совете Европейского союза", - подчеркнул госминистр. Рот также отметил, что ЕС предстоит укрепить систему здравоохранения, диверсифицировать поставки и увеличить внутреннее производство медицинских препаратов и оборудования, чтобы снизить уровень зависимости от Китая в этой сфере.

24 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас провел переговоры в формате видеоконференции со своим китайским коллегой Ван И, в ходе которых заявил, что КНР является "важным партнером, но также конкурентом и системным соперником" Европы. Маас напомнил о стремлении ЕС стать более независимым в вопросах развития цифровых технологий и защиты критической инфраструктуры, а также подтвердил планы правительства Германии провести саммит ЕС и Китая, как только позволит ситуация с коронавирусом.