СМИ: кабмин Израиля утвердил назначение семи глав диппредставительств

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье назначение глав семи дипломатических представительств еврейского государства, включая послов в РФ, Великобританию и Китай. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Послом Израиля в РФ утвержден действующий глава израильского диппредставительства в Польше Александр Бен-Цви, в Великобритании - являвшаяся до 2 августа министром по делам поселений Ципи Хотовели, в Белоруссии - Алекс Гольдман-Шейнман, в Китае - Ирит Бен-Аба, указывает издание. По его данным, назначены также, в частности, главы генеральных консульств еврейского государства в Шанхае и Бангалоре.

Газета Yedioth Ahronoth указывает, что кандидатура Бен-Цви на пост посла в РФ была утверждена 28 июля комиссией по высоким назначениям Министерства иностранных дел Израиля. Предыдущий глава диппредставительства еврейского государства в России Гарри Корен закончил свою миссию в 2019 году, временным поверенным в делах Израиля в РФ является Яков Ливне.

Бен-Цви родился в 1956 году в городе Черновцы Украинской ССР, иммигрировал в Израиль в 1971 году, его дипломатическая карьера началась с 1983 года, говорится на сайте израильского МИД. С 1986 года он был членом израильской делегации по установлению дипломатических отношений с СССР, с 1991 по 1992 год являлся первым секретарем департамента Советского Союза в МИД Израиля, а с 1992 по 1995 год работал советником посольства еврейского государства в России.

Посольство в Варшаве Бен-Цви возглавил в сентябре 2019 года, до этого два года Бен-Цви являлся главой департамента Евразии израильского МИД, с 2010 по 2015 год был послом Израиля в Словакии. Дипломат говорит на семи языках, включая русский, женат, имеет четырех детей.