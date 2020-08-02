СМИ: представитель оппозиции Мухаммед Ифраан Али стал президентом Гайаны

ГАВАНА, 2 августа. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной Народной прогрессивной партии (НПП) Мухаммед Ифраан Али избран президентом Гайаны. Об этом в воскресенье сообщает на своем сайте газета Guyana Chronicle со ссылкой на данные ЦИК страны.

Отмечается, что окончательный результат стал известен в воскресенье после пересчета голосов на выборах 2 марта, который с мая проводился под наблюдением миссии Карибского сообщества (КАРИКОМ).

Издание отмечает, что НПП также заняла первое место на парламентских выборах в южноамериканской стране. Политическая сила получила 33 из 65 мест в Национальном собрании, правящая коалиция "Сотрудничество ради национального единства и союза за перемены" - 31.

Народная прогрессивная партия придерживается левой идеологии и пользуется поддержкой в основном у граждан индогайанского происхождения. Особое внимание НПП уделяет поддержанию сахарной промышленности и сельского хозяйства, которые являются традиционными производственными секторами экономики, чтобы снизить зависимость от нефтегазовой добычи. Выступает за пересмотр контрактов с нефтедобывающими иностранными компаниями, по которым Гайана получает лишь 60% от всей прибыли, распределение большей части доходов от нефтегазовой отрасли в секторы образования и здравоохранения и обеспечение 50 тыс. рабочих мест.