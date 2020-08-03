Венесуэльская оппозиция отказалась участвовать в парламентских выборах

МЕХИКО, 3 августа. /ТАСС/. Основные оппозиционные партии Венесуэлы отказались участвовать в парламентских выборах, намеченных на начало декабря текущего года. Об этом политические силы, выступающие против президента Николаса Мадуро, сообщили в обнародованном в воскресенье совместном заявлении.

"Исчерпав все силы как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы добиться конкурентных выборов, на которых было бы обеспечено уважение суверенной воли народа, мы, демократические политические организации Венесуэлы, сообщаем народу страны и международному сообществу, что мы единогласно решили не участвовать в электоральном мошенничестве, организованном режимом Мадуро", - указывается в документе. Заявление подписали 27 партий, в их число вошли представленные в настоящее время в парламенте "Народная воля", "Демократическое действие" и "Справедливость прежде всего".

Венесуэльская оппозиция победила на выборах в Национальную ассамблею в декабре 2015 года, однако позднее этот законодательный орган был фактически исключен из процесса принятия решений. Его функции приняла на себя сформированная по инициативе Мадуро летом 2017 года Конституционная ассамблея, в составе которой нет политических противников исполнительной власти.

Согласно решению Национального избирательного совета Венесуэлы, парламентские выборы в республике пройдут 6 декабря. Регистрация кандидатов будет организована с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.