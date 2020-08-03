Израильские солдаты открыли огонь по боевикам на Голанских высотах

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Израильские военные открыли в понедельник огонь по группе боевиков, пытавшихся установить взрывные устройства у забора безопасности на Голанских высотах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку разместить самодельные взрывные устройства возле линии "Альфа" (отделяет оккупированные Израилем Голаны от демилитаризованной зоны - прим. ТАСС) между Сирией и Израилем. Военнослужащие на южных Голанских высотах близ армейского поста обнаружили отряд террористов, размещавших взрывные устройства рядом с забором безопасности. Солдаты и армейский летательный аппарат одновременно открыли огонь по отряду из четырех террористов. Было подтверждено попадание", - говорится в сообщении.

"Северное командование Армии обороны Израиля сохраняет повышенную готовность к любому развитию событий. Армия Израиля возлагает ответственность за любые события в Сирии на сирийский режим и не потерпит нарушения суверенитета Израиля", - добавили военные, отметив, что о пострадавших с израильской стороны в результате инцидента информации не поступало.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана незаконной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.