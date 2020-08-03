Истребители Израиля поразили военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Израильские истребители поразили в понедельник военные цели движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории Израиля в воскресенье вечером. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее в воскресенье вечером из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ на это недавно израильские истребители и летательные аппараты поразили террористические цели ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. Среди пораженных объектов военные перечислили подземные структуры, а также завод по производству бетона для возведения тоннелей. "Армия с большой серьезностью рассматривают любую террористическую деятельность против Израиля и продолжит действовать при необходимости против попыток нанести ущерб израильскому гражданскому населению", - отметили в пресс-службе и возложили на ХАМАС "ответственность за все события, происходящие в или из сектора Газа".

В воскресенье вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". До этого армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге еврейского государства и ряде районов, прилегающих к сектору Газа.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы выпустили ракету 5 июля, она была перехвачена израильской системой ПВО. В ответ израильские самолеты и истребители также атаковали военные цели движения ХАМАС в секторе. До этого из сектора по Израилю были выпущены две ракеты 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС.