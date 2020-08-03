Отставной генерал Тата получил должность в Пентагоне без утверждения Сенатом

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Отставной американский бригадный генерал Энтони Тата был на временной основе назначен на должность в Пентагоне, не требующую утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США. Об этом сообщает в воскресенье еженедельник Defence News со ссылкой на заявление официального представителя американского военного ведомства.

30 июля председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Джеймс Инхоф (республиканец от штата Оклахома) в последний момент отменил планировавшиеся в этот день слушания, на которых должна была рассматриваться кандидатура Таты на пост заместителя министра обороны по политическим делам. На эту должность его выдвинул президент США Дональд Трамп, однако целый ряд американских правозащитников и политических деятелей подверг это кадровое решение резкой критике. Они характеризовали 60-летнего Тату, служившего в Сухопутных войсках США, как нетерпимо настроенного по отношению к мусульманам.

Теперь же Тата займет на временной основе должность помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам, для чего санкции Сената не требуется. "Тата снял свою кандидатуру на пост заместителя министра обороны по политическим делам с рассмотрения комитетом по делам вооруженных сил Сената", - сообщил представитель Пентагона. "Он был назначен лицом, выполняющим обязанности помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам", - заявил он.

Таким образом, Тата станет помощником Джеймса Андерсона, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности заместителя министра обороны по политическим делам и которого Тата, как предполагалось, должен был на этой должности сменить уже на постоянной основе.

Ранее информационное агентство Bloomberg передало со ссылкой на "некоторых республиканцев Сената", что шансы на утверждение верхней палатой Конгресса у кандидатуры Таты отсутствуют.

С действительной военной службы Тата уволился в 2009 году. После этого, помимо прочего, работал в структурах муниципалитета столичного округа Колумбия и органах власти штата Северная Каролина, в частном секторе, написал серию приключенческих романов, стал частым гостем в передачах на придерживающемся консервативных взглядов телеканале Fox, где регулярно выражал поддержку Трампу. Тата неоднократно выступал за вывод американских войск из Афганистана и Сирии и замену их на частных контрактников.