Белорусские правозащитники указали на неравные условия для предвыборной агитации

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Белорусские правозащитники заявляют, что предвыборная агитация в ходе президентской избирательно кампании в республике идет в неравных условиях, власти нередко препятствуют проведению мероприятий основного соперника действующего президента - Светланы Тихановской. Об этом сказано в отчете, размещенном в понедельник на сайте не зарегистрированного белорусским Минюстом правозащитного центра "Весна".

"Мероприятия основного соперника действующего президента - Светланы Тихановской - проходят под пристальным вниманием правоохранительных органов, а в регионах встречают препятствия со стороны властных структур", - сказано в отчете. Так, в частности, 30 июля представитель штаба Тихановской сообщила, что городская администрация г. Пинска (Бресткая область) не согласовала проведение в городе митинга с участием кандидата, некоторые государственные предприятия и частные компании, занимающиеся наружной рекламой, отказались размещать агитационные билборды.

В то же время, в отчете подчеркивается, что в поддержку кандидата Александра Лукашенко задействован административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ.

Правозащитники также обращают внимание на то, что ЦИК страны "количественно и качественно ограничил процесс наблюдения на участках для голосования, чем создал условия для манипуляций, сделал избирательный процесс еще более закрытым для общественности". По состоянию на 2 августа, за неделю до дня голосования, отмечается в отчете, не опубликованы предвыборные программы кандидатов в президенты. Согласно выводам правозащитников, одним из ведущих источников информации о текущих событиях агитационного периода остаются популярные Telegram-каналы. В нем также указывается на то, что в республике "продолжается давление на граждан страны, публично выражающих свою гражданскую позицию".

Правозащитники констатируют, что кандидат в президенты Светлана Тихановская и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова собирают многотысячные митинги в разных городах страны. Аналитики отмечают, что предвыборная агитация этого кандидата "подняла в обществе волну энтузиазма и сумела консолидировать определенное электоральное поле".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и Сергея Череченя. Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.