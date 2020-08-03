СМИ: Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха

ТАСС, 3 августа. Представители командования сухопутных сил Индии в ходе пятого раунда переговоров с военными Китая настаивают на полном и скорейшем отведении китайских войск от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

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"Проведения нового раунда переговоров, в которых участвовали командир 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Лю Лин, потребовало отсутствие прогресса в отводе китайских войск в ряде районов Ладакха, - сообщили источники. - Так, на состоявшейся встрече Индия настаивала на выводе войск НОАК от высокогорного озера Пангонг-Цо, где китайские военнослужащие остались на своих прежних позициях вопреки договоренностям об их отводе, которые были достигнуты сторонами 15 июля".

По их словам, после отвода войск Индия и Китай могут приступить к восстановлению статус-кво в этом спорном районе и введению в действие протокола о его патрулировании индийскими и китайскими военнослужащими.

"В связи с пробуксовкой сейчас процесса полного разъединения войск, строительством НОАК дорог в Ладакхе, прокладкой там китайских оптоволоконных линий связи и оборудованием военных позиций, в дальнейшем, возможно, будет необходимо проведение двусторонних переговоров между Индией и Китаем на высоком политическом и дипломатическом уровнях", - отметили источники.