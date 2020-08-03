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Активисты "Гринпис" повесили плакат в защиту лесов на здании польского министерства

На плакате изображен министр окружающей среды республики Михал Вощ, срубающий дерево

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Активисты организации "Гринпис" в понедельник утром забрались на здание министерства окружающей среды Польши и развернули на его фасаде баннер с призывом защищать леса. На плакате изображен министр Михал Вощ, срубающий дерево, и надпись: "Остановить уничтожение. Пришло время защищать".

Экологи критикуют главу польского природоохранного ведомства за то, что он, по их словам, "не занимается защитой природы, а только реализует грабительскую политику глав концерна Государственное лесничество". В частности, активисты требуют прекратить вырубку старых польских лесов.

Полиция ведет переговоры с забравшимися на здание активистами. "Мы останемся на крыше столько, сколько будет нужно", - сказала журналистам представительница польского отделения "Гринпис" Марта Грундланд, не исключив, что акция будет продолжаться несколько дней и ночей.

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