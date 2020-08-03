Кризис испанской монархии. Как прошлое Хуана Карлоса I повлияло на будущее его семьи

Королевская семья Испании переживает худший кризис за последние годы. Отец нынешнего монарха Филиппа VI Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына).

Сейчас в местных газетах и на телевидении ежедневно появляются статьи и репортажи, посвященные нынешнему скандалу. Пока официальных заявлений со стороны королевского двора на данную тему не было. Однако ожидается, что в самое ближайшее время будут приняты меры для того, чтобы отдалить Хуана Карлоса I от сына и попытаться спасти имидж монархии.

Показания экс-любовницы

Информация о возможной нелегальной деятельности Хуана Карлоса I стала появляться в прессе относительно давно. Некоторые испанские левые партии даже пытались создать комиссию по расследованию в отношении экс-главы государства в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Однако они сталкивались с несогласием со стороны двух крупнейших политических сил страны - консервативной Народной партии и Испанской социалистической рабочей партии.

В прессу попали аудио бесед бывшей любовницы Хуана Карлоса I - предпринимателя Коринны Ларсен - с бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо, который занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами. С 2017 года он находится в предварительном заключении. Ларсен утверждала, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом.

Она также заверяла о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата Хуана Карлоса I. Кроме того, в прессу попала информация о том, что на счета в швейцарские банки могли быть переведены в 2008 году $100 млн в качестве комиссионных экс-главе государства за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. По словам предпринимателя, Хуан Карлос I якобы перевел ей около €65 млн в 2012 году "из благодарности и любви".

В начале сентября сама Ларсен была вызвана в испанский суд для дачи показаний в качестве подозреваемой по одному из эпизодов крупного дела в отношении бывшего инспектора полиции. Судья будет расследовать сведения о том, что Ларсен якобы поручила Вильарехо предоставить ей данные об "одном человеке". Речь может идти о помощнице экс-любовницы Хуана Карлоса I, которая якобы поставляла информацию о личной жизни Ларсен.

Мнение общества и правительства

Сведения о прошлом 82-летнего бывшего главы государства уже вызвали недовольство в обществе и не остались без реакции со стороны правительства Испании. Так, председатель правительства Педро Санчес не исключил возможности внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.

При этом власти заверили, что не планируют проводить референдум по вопросу формы государственного правления. Однако позицию кабмина нельзя назвать однозначной. Нынешнее правительство Испании является коалиционным и состоит из сторонников Испанской социалистической рабочей партии и левой коалиции "Объединившись, мы можем".

Так, второй вице-премьер Испании и лидер "Объединившись, мы можем" Пабло Иглесиас достаточно жестко высказался о скандале вокруг экс-главы государства. По мнению заместителя председателя правительства, дело Хуана Карлоса I показывает, что в обществе "набирают обороты дебаты о целесообразности монархии". Политик добавил, что испанцы "больше не готовы мириться с определенными привилегиями, коррупцией и безнаказанностью".

Что касается общественного мнения, то, согласно данным опроса, опубликованного в газете La Razon, 58,3% жителей страны поддерживают монархию как форму государственного правления. При этом около трети респондентов все-таки выступили за ее изменение. Большинство (72,4%) опрошенных считают, что Хуан Карлос I должен покинуть королевский дворец Сарсуэла в Мадриде.

По данным опроса телеканала La Sexta, 65,7% испанцев полагают, что Филипп VI должен лишить своего отца титула заслуженного короля. С такой позицией не согласны 31,8% респондентов. Хотя 68,3% опрошенных поддержали идею того, что Хуан Карлос I должен покинуть резиденцию королевской семьи, лишь 28,9% испанцев думают, что экс-глава государства должен уехать за пределы страны.

Недавно в Мадриде также состоялся протест против испанской короны. Его активно поддерживали каталонские сепаратистские организации и политические силы. Тем не менее организаторам не удалось сделать акцию массовой.

Возможный исход

Сейчас королевская семья готовит реакцию на скандал вокруг Хуана Карлоса I. В марте монарх Филипп VI уже объявил о решении официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха Хуан Карлос I больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 в Панаме и связанного с его отцом.

По данным газеты El Mundo, бывший глава государства уже заявил своему окружению о том, что готов покинуть дворец Сарсуэла - резиденцию королевской семьи, где он прожил 58 лет. Вопрос заключается в том, где тогда будет жить заслуженный король Испании и переедет ли с ним из дворца его супруга и мать Филиппа VI София.

Обсуждается, что Хуан Карлос I даже готов временно покинуть Испанию, чтобы быстрее урегулировать ситуацию и дистанцироваться от нынешнего монарха. Также не исключается, что ему может арендовать жилье в Мадриде ассоциация, учрежденная его друзьями. Но куда бы ни переехал экс-глава государства, встает вопрос о том, как обеспечить его безопасность за пределами королевского дворца.

Вероятнее всего, объявление о решении покинуть резиденцию монаршей семьи сделает сам Хуан Карлос I.

Одним из важных аспектов данного дела является тот факт, что, согласно конституции Испании, "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". В отношении монарха не может быть начат судебный процесс. Таким образом, его могут привлечь к ответственности за то, что он совершил после отречения от престола. Тем не менее ряд юристов все же полагают, что Хуана Карлоса I можно осудить и за действия частного характера, совершенные, пока он являлся главой государства.

Отношения внутри семьи

В прессе сообщалось о том, что супругу Филиппа VI Летисию изначально плохо приняли в королевском доме, когда Филипп VI объявил о своем намерении вступить в брак с разведенной женщиной без титулов. В объективы камер даже попадали кадры размолвки между женой монарха и ее свекровью Софией.

Дочери Филиппа VI и Летисии - 14-летняя принцесса Астурийская, наследница престола Леонор и 13-летняя инфанта София - раньше практически не участвовали в официальных мероприятиях королевской семьи. О детях монархов также публиковалось достаточно мало информации. По мере взросления наследница испанского престола все чаще стала сопровождать своего отца в ходе различных актов.

Имидж короны

Это уже не первый раз, когда страдает имидж испанской монаршей семьи. Репутации короны был нанесен ущерб после громкого коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена дочь Хуана Карлоса I, инфанта Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин. Член испанской королевской семьи впервые оказался на скамье подсудимых. Кристину подозревали в причастности к финансовым махинациям ее мужа.

Тогда в 2014 году Хуан Карлос I объявил о решении отречься от престола в пользу своего сына. Именно Филипп VI лишил свою сестру Кристину титула герцогини Пальма-де-Майорки, которым ее наделил в 1997 году по случаю замужества Хуан Карлос I. Кроме того, Филипп VI продемонстрировал приверженность провозглашенному им ранее принципу "гарантировать достоинство короны и ее престиж, соблюдать честность и прозрачность".

По итогам слушаний суд признал инфанту невиновной в финансовом мошенничестве. Зять монарха был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

Хуан Карлос I

Хуан Карлос является сыном Хуана Бурбона, графа Барселонского, и внуком испанского короля Альфонса ХIII, низложенного и изгнанного из Испании в 1931 году. До 10 лет Хуан Карлос жил в Италии, в Португалии и Швейцарии. 22 июля 1969 года в Мадриде состоялось специальное заседание Генеральных кортесов (парламент), на котором Хуан Карлос был провозглашен преемником диктатора Франсиско Франко (1892-1975) на посту главы государства в статусе короля.

Отец нынешнего монарха взошел на престол в 1975 году в возрасте 37 лет практически сразу после смерти Франко. Именно с Хуаном Карлосом I можно связывать переход Испании к демократии. Хотя изначально существовали сомнения насчет того, как долго он сможет оставаться главой государства, его правление длилось почти 40 лет.

Вскоре после восшествия на престол Хуан Карлос I провел консультации с представителями сил, оппозиционных правительству Франко, и назначил на пост председателя правительства малоизвестного Адольфо Суареса (1932-2014), который сумел создать фундамент для демократических преобразований в стране.

Екатерина Воробьева