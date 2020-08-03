МИД КНР призвал США перестать давить на иностранные компании под предлогом нацбезопасности

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Правительство США должно перестать использовать национальную безопасность в качестве предлога для оправдания своей дискриминационной политики по отношению к иностранным государствам. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в понедельник на брифинге прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон вскоре ограничит работу китайских компаний на американском рынке.

"США при любых политических ситуациях оказывают давление на иностранные предприятия и угрожают им санкциями. Это идет вразрез с принципами рыночной экономики", - указал он. "Это является ярким примером политики двойных стандартов и нарушением таких принципов Всемирной торговой организации, как открытость, прозрачность и отказ от дискриминации. Китай выражает в этой связи решительный протест", - добавил дипломат.

"Мы надеемся, что они перестанут политизировать экономические проблемы и прекратят использовать обеспечение национальной безопасности для оправдания своей дискриминационной политики", - сказал официальный представитель МИД КНР.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил о том, что Белый дом в ближайшее время примет решение по ограничительным мерам в отношении китайских компаний, представляющих угрозу безопасности Соединенных Штатов. Среди упомянутых им компаний социальные сети TikTok и WeChat. Как отметил глава американской дипломатии, США считают, что эти компании "передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Ранее агентство Bloomberg проинформировало со ссылкой на источники, что американский лидер собирается вынудить разработавшую TikTok китайскую компанию ByteDance отказаться от доли в американском подразделении соцсети, чтобы она не могла контролировать ее работу в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Агентство Reuters в субботу сообщило, что ByteDance намерена отказаться от своей доли, которую, как ожидается, может приобрести американская корпорация Microsoft. После заключения сделки Microsoft отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети. Как отмечало агентство, китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в TikTok, однако Белый дом не согласился с такими условиями. Газета The Wall Street Journal в субботу сообщила, что переговоры о покупке временно приостановлены до того момента, пока Белый дом не изложит свою позицию по этому вопросу.