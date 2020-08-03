Регионы Украины отказываются ужесточать карантин, несмотря на решение правительства

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украинские областные центры Тернополь и Луцк, которые правительство страны внесло в список регионов "красной зоны", где ужесточаются карантинные меры в связи с ухудшением показателей по заражению коронавирусом, отказываются усиливать ограничения.

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о включении Тернополя в "красную зону" карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет", - процитировал в понедельник украинский телеканал "1+1" заявление мэра Тернополя Сергея Надала. Чиновник, поясняя несогласие с решением центральной власти, отметил, что "красная зона" может быть тогда, когда показатель занятости коек больницы (пациентами с коронавирусом - прим. ТАСС) свыше 75%, а в Тернополе - лишь 46%, то есть почти вдвое меньше нормы".

Власти Луцка также не намерены подчиняться решению кабмина. "Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - сообщили в горсовете.

Реагируя на такие заявления местных властей, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник на брифинге заявил, что местные власти, согласно своим полномочиям, "могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать". Кроме того, он заверил, что в решениях центральной власти относительно ужесточения ограничительных мер в том или ином регионе "нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц, есть чисто цифры и уровень опасности".

Новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина на Украине введены правительством с 1 августа и начали действовать с 3 августа: регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. По решению кабинета министров, в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) установлена "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны, в которых действуют разные ограничения.

Самые мягкие карантинные мероприятия и правила будут действовать в "зеленой зоне": масочный режим, соблюдение дистанции - не более одного человека на 5 кв. метров на массовых мероприятиях, заполняемость кинотеатров и театров не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест.

К требованиям "желтой зоны" добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой зоне" не разрешена работа хостелов, туристических баз, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек, при этом не более одного человека на 20 кв. м. В регионах "красной зоны" останавливается общественный транспорт, не разрешается посещение учебных заведений, закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.

Принимать решение об усилении или прекращении карантина в регионе обязана региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам Степанова, при определении зоны эпидемической ситуации будут учитываться такие критерии, как уровень заполненности койко-мест, количество тестирований на 100 тыс. граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. "Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей", - пояснил министр.

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины распределила регионы по зонам на заседании 31 июля. В результате в "красную" попали Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области. Всего же в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы восьми областей Украины - Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

По состоянию на понедельник, на Украине за минувшие сутки зафиксировали 990 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие пять дней количество заражений за сутки превышало 1 тыс. За время пандемии в стране выявлено 73 158 случаев заражения коронавирусом, из них 39 876 выздоровели, 1 738 умерли. Первый случай коронавируса на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин.