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Кризис на Украине

Тимошенко предложила создать миссию Рады для переговоров по Донбассу

Ее задачей должно стать "самое активное участие во всех международных переговорах", указала лидер партии "Батькивщина"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Лидер политической партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступила с инициативой создания "парламентской миссии" из числа депутатов Верховной рады, которая бы принимала участие во всех международных переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Обращаюсь ко всем лидерам фракций, парламента, ко всем народным депутатам, которые имеют опыт, которые компетентны в международных дипломатических делах, чтобы создать специальную парламентскую миссию, авторитетную, профессиональную", - сказала она в понедельник журналистам.

Тимошенко подчеркнула, что задачей этой миссии должно стать "самое активное участие во всех международных переговорах" относительно возвращения на Украину мира и территорий.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеТимошенко, Юлия Владимировна
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