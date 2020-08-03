В Пекине не стали комментировать намерение Microsoft купить часть бизнеса TikTok в США

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в понедельник на брифинге не стал комментировать информацию о намерении компании Microsoft приобрести американское подразделение социальной сети TikTok.

"Что касается вашего вопроса, то мне неизвестно об этом. И мы не комментируем коммерческую деятельность отдельных компаний", - указал он.

"Полагаю, вам лучше обратиться непосредственно к компаниям", - добавил официальный представитель МИД КНР.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Американская компания планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская компания пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке со стороны президента США Дональда Трампа.

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.