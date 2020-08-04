Белоруссия готовится к выборам. Оппозиция митингует, Лукашенко указывает на "внешние силы"

Разбираемся, что происходит в республике, кто считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко и как в предвыборной кампании оказался "российский след".
Что происходит в стране?
Подготовка к назначенным на 9 августа президентским выборам в Белоруссии сопровождается арестами претендентов в президенты, уличными пикетами и задержанием сотен людей, в том числе журналистов. Правозащитники указывают на неравные условия для предвыборной агитации, а также утверждают, что власть злоупотребляет административным ресурсом.
В свою очередь сам Лукашенко настаивает на том, что внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести Белоруссию к "некоему майдану".
Кроме того, Минск считает, что Москва также пыталась повлиять на выборы, якобы отправив в Белоруссию представителей частной военной компании.
Кто участвует в выборах?
Всего Центризбирком республики зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты пять человек: сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, действующего президента страны Александра Лукашенко, безработную Светлану Тихановскую и председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергея Череченя.
Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента, — бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало — в регистрации отказали.
Бабарико и его сына Эдуарда, возглавлявшего предвыборный штаб политика, арестовали сотрудники КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений. Бабарико вменяют в вину уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем, а также "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы". В настоящее время он и его сын находятся в СИЗО.
Что касается Валерия Цепкало, то Центризбирком посчитал, что претендент не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. После ареста Бабарико Цепкало покинул страну, так как, по информации самого политика, ему тоже грозил арест.
Что предлагает Лукашенко?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко руководит страной уже 26 лет, он баллотируется на пост главы государства в шестой раз. ЦИК республики единогласно зарегистрировал его кандидатом, признав действительными более 1,9 млн собранных в его поддержку подписей.
Глава его инициативной группы Михаил Орда заявил, что основными тезисами президента остаются стабильное и поступательное развитие республики, рост благосостояния и благополучия граждан и усиление законности.
Он также добавил, что президент, как и прежде, борется за "социальное и суверенное государство, безопасное и справедливое".
Лукашенко ранее заявлял, что стремится сохранить страну без потрясений и "майданов", не позволив разрушить то, что было создано более чем за четверть века его президентства. Он также распорядился обеспечить безопасность участков для голосования, так как "все чаще и чаще поступает информация" о том, что не везде в Белоруссии "спокойно хотят провести президентские выборы".
Есть ли у Лукашенко реальные оппоненты?
После недопуска к выборам ключевых оппозиционных кандидатов многие из их сторонников сплотились вокруг Светланы Тихановской — супруги известного в Белоруссии блогера и критика Лукашенко Сергея Тихановского. Он пытался зарегистрировать инициативную группу для выдвижения кандидатом в президенты, но не смог. Поэтому в избирательной кампании участвует его жена Светлана.
Самого Тихановского арестовали 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета. Блогера и около десятка его сторонников обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
В случае победы на выборах Тихановская обещает провести через шесть месяцев новое голосование, но уже с участием широкого круга претендентов, в частности не допущенных к выборам Бабарико и Цепкало.
На митинге 30 июля в минском парке Дружбы народов Тихановская и ее соратницы по объединенному штабу альтернативных экс-претендентов Мария Колесникова и Вероника Цепкало собрали рекордное для Белоруссии число сторонников. По данным правозащитников, на встречу с кандидатом пришли более 60 тыс. человек. МВД республики насчитало 18 250 человек.
Аналитики отмечают, что предвыборная агитация Тихановской "подняла в обществе волну энтузиазма и сумела консолидировать определенное электоральное поле".
Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия пока не готова к тому, чтобы страну возглавила женщина, так как "даже мужику тяжело нести эту ношу".
При чем здесь Россия?
В самый разгар президентской кампании в санатории под Минском КГБ задержал 32 гражданина России, еще один был задержан на юге страны. Белорусские спецслужбы называют россиян представителями иностранной частной военной компании Вагнера, хотя в Москве неоднократно отрицали существование ЧВК в России. Изначально сообщалось, что всех задержанных подозревают в подготовке теракта. По последним данным, речь идет о планировании массовых беспорядков.
Согласно представленному Лукашенко докладу госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, это только первая группа из 180 или 200 человек, "которая планировалась к переброске в Беларусь с целью дестабилизации ситуации".
Консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев 1 августа рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что арестованным приписывают сговор с блогером Тихановским, а также с находящимся под стражей белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем. Российский консул уверен, что эти утверждения "надуманны и недействительны". Его заявления, в частности, подтвердил и сам Статкевич, назвав обвинения в сговоре с россиянами "бредом сивого мерина". Во время своего митинга Тихановская также заявила, что ее муж "не имеет никакого отношения" к задержанным россиянам.
По словам Плетнева, конечным пунктом граждан РФ "являлась одна из стран Латино-Американского региона". В СК Белоруссии сообщили, что задержанные россияне были намерены лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию, на Кубу, а не в Стамбул, несмотря на наличие билетов туда.
Российский консул объяснил это тем, что кто-то из граждан называл только следующий пункт маршрута, "кто-то мог назвать конечную точку", отметив, что планирование перелетов в текущих условиях является довольно сложной процедурой.
Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль рассчитывает прояснить задержание по линии правоохранителей. Он также назвал спекуляциями выводы о связи этого инцидента с предстоящими в Белоруссии выборами.
Как арест повлиял на кампанию?
После ареста россиян всех зарегистрированных кандидатов пригласили в ЦИК республики, где представители Совбеза сообщили им об усилении мер безопасности, а также о том, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".
По словам одного из участников встречи Андрея Дмитриева, кандидатов на президентский пост предупредили о возможных провокациях во время митингов, в том числе в связи с сообщениями властей о задержании на территории Белоруссии россиян.
Кроме того, власти заявили о готовности отключить в республике интернет, если посчитают, что оттуда исходит прямая угроза для безопасности.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков добавил, что голосование пройдет "без ограничений", при этом в местах митингов будут устанавливаться металлодетекторы и ограждения.
Как будут проходить выборы?
Ситуация с задержанием и недопуском к голосованию некоторых кандидатов вызвала реакцию в Европе и США, которые призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков.
В Москве выразили надежду, что президентская кампания в Белоруссии будет "соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", а выборы пройдут максимально успешно. Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что в Москве никто не планирует вмешиваться в ход голосования, так как Белоруссия — это союзник России.
В республике аккредитованы более 45 тыс. национальных и 185 международных наблюдателей, из которых 150 представляют структуры СНГ.
За кампанией также будут следить представители дипломатического корпуса. По информации ТАСС, среди посольств, которые зарегистрировали своих наблюдателей, — Армения, Израиль, Литва, Палестина, Румыния, США, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Швеция, Эстония.
Предварительное голосование в республике начинается 4 августа.