Белоруссия готовится к выборам. Оппозиция митингует, Лукашенко указывает на "внешние силы"

Подготовка к назначенным на 9 августа президентским выборам в Белоруссии сопровождается арестами претендентов в президенты, уличными пикетами и задержанием сотен людей, в том числе журналистов. Правозащитники указывают на неравные условия для предвыборной агитации, а также утверждают, что власть злоупотребляет административным ресурсом.

В свою очередь сам Лукашенко настаивает на том, что внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести Белоруссию к "некоему майдану".

Кроме того, Минск считает, что Москва также пыталась повлиять на выборы, якобы отправив в Белоруссию представителей частной военной компании.