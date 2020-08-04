{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
7 карточек

Белоруссия готовится к выборам. Оппозиция митингует, Лукашенко указывает на "внешние силы"

© Наталия Федосенко/ТАСС

Разбираемся, что происходит в республике, кто считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко и как в предвыборной кампании оказался "российский след​​​​​​"

Что происходит в стране?

?

Подготовка к назначенным на 9 августа президентским выборам в Белоруссии сопровождается арестами претендентов в президенты, уличными пикетами и задержанием сотен людей, в том числе журналистов. Правозащитники указывают на неравные условия для предвыборной агитации, а также утверждают, что власть злоупотребляет административным ресурсом. 

В свою очередь сам Лукашенко настаивает на том, что внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести Белоруссию к "некоему майдану". 

Кроме того, Минск считает, что Москва также пыталась повлиять на выборы, якобы отправив в Белоруссию представителей частной военной компании.

Кто участвует в выборах?

?

Всего Центризбирком республики зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты пять человек: сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, действующего президента страны Александра Лукашенко, безработную Светлану Тихановскую и председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергея Череченя. 

Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента, — бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало — в регистрации отказали. 

Бабарико и его сына Эдуарда, возглавлявшего предвыборный штаб политика, арестовали сотрудники КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений. Бабарико вменяют в вину уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем, а также "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы". В настоящее время он и его сын находятся в СИЗО.

Что касается Валерия Цепкало, то Центризбирком посчитал, что претендент не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. После ареста Бабарико Цепкало покинул страну, так как, по информации самого политика, ему тоже грозил арест.

Что предлагает Лукашенко?

?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко руководит страной уже 26 лет, он баллотируется на пост главы государства в шестой раз. ЦИК республики единогласно зарегистрировал его кандидатом, признав действительными более 1,9 млн собранных в его поддержку подписей.

Глава его инициативной группы Михаил Орда заявил, что основными тезисами президента остаются стабильное и поступательное развитие республики, рост благосостояния и благополучия граждан и усиление законности.

Он также добавил, что президент, как и прежде, борется за "социальное и суверенное государство, безопасное и справедливое".

Лукашенко ранее заявлял, что стремится сохранить страну без потрясений и "майданов", не позволив разрушить то, что было создано более чем за четверть века его президентства. Он также распорядился обеспечить безопасность участков для голосования, так как "все чаще и чаще поступает информация" о том, что не везде в Белоруссии "спокойно хотят провести президентские выборы".  

Есть ли у Лукашенко реальные оппоненты?

?

После недопуска к выборам ключевых оппозиционных кандидатов многие из их сторонников сплотились вокруг Светланы Тихановской — супруги известного в Белоруссии блогера и критика Лукашенко Сергея Тихановского. Он пытался зарегистрировать инициативную группу для выдвижения кандидатом в президенты, но не смог. Поэтому в избирательной кампании участвует его жена Светлана.

Самого Тихановского арестовали 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета. Блогера и около десятка его сторонников обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В случае победы на выборах Тихановская обещает провести через шесть месяцев новое голосование, но уже с участием широкого круга претендентов, в частности не допущенных к выборам Бабарико и Цепкало.

На митинге 30 июля в минском парке Дружбы народов Тихановская и ее соратницы по объединенному штабу альтернативных экс-претендентов Мария Колесникова и Вероника Цепкало собрали рекордное для Белоруссии число сторонников. По данным правозащитников, на встречу с кандидатом пришли более 60 тыс. человек. МВД республики насчитало 18 250 человек.

Аналитики отмечают, что предвыборная агитация Тихановской "подняла в обществе волну энтузиазма и сумела консолидировать определенное электоральное поле".

Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия пока не готова к тому, чтобы страну возглавила женщина, так как "даже мужику тяжело нести эту ношу".

При чем здесь Россия?

?

В самый разгар президентской кампании в санатории под Минском КГБ задержал 32 гражданина России, еще один был задержан на юге страны. Белорусские спецслужбы называют россиян представителями иностранной частной военной компании Вагнера, хотя в Москве неоднократно отрицали существование ЧВК в России. Изначально сообщалось, что всех задержанных подозревают в подготовке теракта. По последним данным, речь идет о планировании массовых беспорядков. 

Согласно представленному Лукашенко докладу госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, это только первая группа из 180 или 200 человек, "которая планировалась к переброске в Беларусь с целью дестабилизации ситуации".

Консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев 1 августа рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что арестованным приписывают сговор с блогером Тихановским, а также с находящимся под стражей белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем. Российский консул уверен, что эти утверждения "надуманны и недействительны". Его заявления, в частности, подтвердил и сам Статкевич, назвав обвинения в сговоре с россиянами "бредом сивого мерина". Во время своего митинга Тихановская также заявила, что ее муж "не имеет никакого отношения" к задержанным россиянам. 

По словам Плетнева, конечным пунктом граждан РФ "являлась одна из стран Латино-Американского региона". В СК Белоруссии сообщили, что задержанные россияне были намерены лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию, на Кубу, а не в Стамбул, несмотря на наличие билетов туда. 

Российский консул объяснил это тем, что кто-то из граждан называл только следующий пункт маршрута, "кто-то мог назвать конечную точку", отметив, что планирование перелетов в текущих условиях является довольно сложной процедурой.

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль рассчитывает прояснить задержание по линии правоохранителей. Он также назвал спекуляциями выводы о связи этого инцидента с предстоящими в Белоруссии выборами. 

Как арест повлиял на кампанию?

?

После ареста россиян всех зарегистрированных кандидатов пригласили в ЦИК республики, где представители Совбеза сообщили им об усилении мер безопасности, а также о том, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".

По словам одного из участников встречи Андрея Дмитриева, кандидатов на президентский пост предупредили о возможных провокациях во время митингов, в том числе в связи с сообщениями властей о задержании на территории Белоруссии россиян.

Кроме того, власти заявили о готовности отключить в республике интернет, если посчитают, что оттуда исходит прямая угроза для безопасности.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков добавил, что голосование пройдет "без ограничений", при этом в местах митингов будут устанавливаться металлодетекторы и ограждения.

Как будут проходить выборы?

?

Ситуация с задержанием и недопуском к голосованию некоторых кандидатов вызвала реакцию в Европе и США, которые призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков. 

В Москве выразили надежду, что президентская кампания в Белоруссии будет "соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", а выборы пройдут максимально успешно. Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что в Москве никто не планирует вмешиваться в ход голосования, так как Белоруссия — это союзник России.

В республике аккредитованы более 45 тыс. национальных и 185 международных наблюдателей, из которых 150 представляют структуры СНГ. 

За кампанией также будут следить представители дипломатического корпуса. По информации ТАСС, среди посольств, которые зарегистрировали своих наблюдателей, — Армения, Израиль, Литва, Палестина, Румыния, США, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Швеция, Эстония. 

Предварительное голосование в республике начинается 4 августа.

 

Теги
БелоруссияРоссияЗадержание россиян в БелоруссииПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Число международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии превысило 200
Читать полностью