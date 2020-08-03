Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантин в 13 городах и районах

БАКУ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантинный режим в 13 городах и районах страны, включая в Баку. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров страны.

"С учетом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточенный карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах", - говорится в сообщении.

Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы. Жесткий карантинный режим в ряде городов и районов страны был объявлен 21 июня и несколько раз продлевался. Ранее его действие было установлено до 5 августа.