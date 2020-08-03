Трамп подаст в суд на власти Невады из-за рассылки избирательных бюллетеней жителям штата

ТАСС, 3 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что подаст в суд на губернатора штата Невада Стива Сисолака в связи с инициативой местных властей разослать всем жителям, имеющим право голоса, избирательные бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах главы государства.

Все дело в маске. Поможет ли новый подход к коронавирусу победить Трампу на выборах?

"В результате незаконного ночного переворота губернатор Невады сделал невозможной победу республиканцев в штате. Почта без должной подготовки ни за что не справится с огромным количеством поданных голосов. Ситуация с пандемией коронавируса используется для того, чтобы украсть [голоса жителей] штата. Увидимся в суде!", - написал американский лидер в своем Twitter.

В воскресенье члены законодательного собрания штата Невада одобрили законопроект о рассылке всем жителям штата, имеющим право голоса, избирательных бюллетеней для голосования по почте на президентских выборах 3 ноября. Теперь документ отправится на подпись Сисолаку, представляющему Демократическую партию. Как отметило агентство Associated Press, Невада, вероятно, станет восьмым американским штатом, который примет подобный закон.

Республиканец Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительного подсчета бюллетеней при таком сценарии. Демократы в свою очередь убеждают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться коронавирусом на избирательных участках.

В минувший четверг Трамп в своем Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением нового коронавируса в США. Ввиду резко негативной реакции со стороны как оппозиционной Демократической партии США, так и коллег-республиканцев лидер Белого дома затем фактически отказался от этой инициативы. Соперником Трампа на президентских выборах будет демократ Джозеф Байден.