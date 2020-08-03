В Раде рассказали, в каком случае отмену языкового закона вынесут на референдум

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Вопрос об отмене действующего на Украине закона о языке может быть вынесен на референдум в случае принятия соответствующего законопроекта, регламентирующего его проведение. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью украинскому журналу "Фокус".

"Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - сказал Стефанчук. Его высказывания прозвучали в ответ на слова журналиста, напомнившего, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал изучить вопрос о референдуме по закону о языке.

Депутат также не исключил вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз. "Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - заявил замспикера Рады.

Он добавил, что на референдум не может быть вынесен вопрос о Крыме и о выходе из ее состава Донбасса: "На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ, за исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды". "То есть речь об отделении территорий идти не может", - сказал он и добавил: "Изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение".

При этом Стефанчук не исключил вынесения на референдум вопроса о статусе Донбасса в составе Украины. "Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится", - ответил он на соответствующий вопрос. "Чтобы не было манипуляций с формулировкой вопросов, предусмотрели процедуру обращения в Конституционный суд", - резюмировал Стефанчук.

Верховная рада 18 июня одобрила в первом чтении предложенный президентом Зеленским законопроект о всеукраинском референдуме. Для его окончательного утверждения Рада должна одобрить его во втором чтении. На Украине действует закон о государственном языке, согласно которому единственным официальным языком является украинский. Закон содержит понятие "публичное унижение украинского языка". Это расценивается как "противоправное деяние, тождественное надругательству над государственными символами Украины", и наказывается в соответствии с законом.