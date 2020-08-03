США согласовали с Польшей отправку туда дополнительно 1 тыс. американских военных

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Это подтвердил в понедельник министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек <...> Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", - говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс-службой Пентагона.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение с Польшей "усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников" США. "Наше передовое присутствие в Польше - на восточном фланге НАТО - усовершенствуют нашу стратегическую и оперативную гибкость", - считает Эспер.