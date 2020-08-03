Правительство Германии подвергло критике поведение участников субботних акций протеста

ТАСС, 3 августа. Власти Германии раскритиковали поведение участников акций против коронавирусных ограничений, прошедших в Берлине в минувшую субботу, 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Та картина, которую мы наблюдали в выходные, неприемлема", - отметила представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер. При этом поведение многих демонстрантов, по ее мнению, никоим образом не может быть оправдано. Речь идет не только о серьезных нарушениях мер по защите здоровья граждан в период пандемии, подчеркнула Деммер, но и об "унижающих человеческое достоинство высказываниях", которые раздавались среди участников акции. Представитель кабинета министров также акцентировала внимание на том, что работа журналистов, освещавших демонстрацию, была затруднена.

В видеообращении к согражданам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей продолжать соблюдать введенные из-за пандемии ограничительные меры. "Безответственность немногих - это риск для всех нас! Если мы сейчас не будем предельно осторожны, то подвергнем опасности здоровье множества людей. Кроме того, мы поставим под угрозу восстановление нашего общества, экономики и культурной жизни", - подчеркнул Штайнмайер. Промежуточный успех в борьбе с коронавирусной инфекцией, по его словам, не должен сделать граждан безрассудными, а "летнее настроение привести к небрежности в борьбе с пандемией, которая никуда не исчезла".

В свою очередь в МВД ФРГ, как указывает агентство DPA, также раскритиковали поведение участников субботней акции протеста. "Демонстрации, состоявшиеся в прошлые выходные, <...> представляют собой опасность для здоровья всех граждан, - отметил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. - В такой форме они неприемлемы".

О столичных акциях протеста

1 августа в германской столице прошло несколько акций против действующих в ФРГ эпидемиологических мер. Демонстрация против ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, стала самой крупной из них, на ней собрались 20 тыс. человек. Она была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены. Стражи порядка сослались на то, что на митинге не соблюдались правила: манифестанты в большинстве своем не соблюдали дистанцию в 1,5 м и не носили защитные маски.

Всего порядок в ходе субботних акций протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в полиции Берлина, во время различных акций протеста пострадали по меньшей мере 45 стражей порядка, задержано в общей сложности 133 человека. Акция проходила на фоне роста числа инфицированных коронавирусом: ежедневный прирост изменялся на прошлой неделе в диапазоне от 600 до 1 000 случаев, такие темпы фиксировались в ФРГ в последний раз в июне. За все время эпидемии в Германии заразились 210 402 человека, умерли 9 148 пациентов, выздоровели 193 500 человек.