США и Израиль договорились о совместном производстве системы ПРО Iron Dome

ТАСС, 3 августа. Американская компания Raytheon Missiles & Defense и израильское оборонное предприятие Rafael подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в США для производства системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Raytheon Technologies.

Новое СП получило название Raytheon RAFAEL Area Protection Systems (RRAPS). Ожидается, что место расположения предприятия будет выбрано до конца года.

"СП станет первым полным производством системы Iron Dome за пределами Израиля. Оно позволит как Министерству обороны США, так и странам-союзникам приобретать это вооружение для защиты войск и элементов инфраструктуры", - процитировали в пресс-службе слова вице-президента отдела по производству сухопутной техники и средств ПВО компании Raytheon Сэма Денеке.

Предполагается, что предприятие будет выпускать как базовый вариант Iron Dome с ракетой-перехватчиком Tamir, так и зенитную управляемую ракету Sky Hunter, которая представляет собой разработанный в США вариант Tamir. В Raytheon заявили, что обе ракеты способны перехватывать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские снаряды и минометные мины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудничество Raytheon Missiles & Defense и Rafael в сфере разработки Iron Dome длится на протяжении более чем десяти лет.

В 2019 году Сухопутные войска США сообщили о намерении закупить две батареи Iron Dome, о подписании соответствующего контракта стало известно в августе. Предполагается, что в следующем году обе батареи пройдут испытания в США и будут развернуты в сентябре и декабре 2021 года соответственно.