Французская юстиция приняла решение о суде над россиянином Винником

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Французский следственный судья принял решение о передаче дела россиянина Александра Винника в исправительный суд. Об этом сообщил в понедельник корреспондент ТАСС французский адвокат Винника, Фредерик Бело, подтвердив ранее появившиеся сведения, распространенные Agence France-Presse.

"Судья-следователь по делу Винника принял 21 июля решение передать на рассмотрение исправительного суда дело в отношении Александа Винника. Насколько мне известно, прокуратура уже потребовала, чтобы была определена дата первого заседания. Судя по всему, она будет назначена на 14 сентября, но мы ждет этого подтверждения. Также будет решено, состоится ли в этот день заседание по сути дела, либо это будет предварительное заседание суда, посвященное процедурным вопросам, в ходе которого, в частности, стороны изложат свои соображения", - сказал адвокат.

Дело Винника

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме.