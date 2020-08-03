В Танзании запретили размещать в соцсетях информацию о протестах

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Новое законодательство, которое запрещает размещать в интернете и мессенджерах информацию о планировании, организации и проведении протестных акций, вступило в силу в Танзании. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский новостной портал Independent Online.

"Информация, которая касается планирования, организации, рекламы и призывов к демонстрациям, маршам или любым другим акциям, ведущим к общественным беспорядкам, запрещается для распространения в интернете, соцсетях и мессенджерах", - говорится в новых правилах.

Свод норм, которые запрещают размещение в интернете 10 категорий информационных сообщений, фото и видеоматериалов, подписан министром информации, культуры и спорта Танзании Харрисоном Мвакьембе. Кроме призывов к проведению протестных акций запрещено размещать сообщения, касающиеся общественной безопасности, частной жизни, религии, а также любых ложных и недостоверных сведений. Последнее относится и нынешней пандемии нового коронавируса и любым другим эпидемиям.

За нарушение новых правил виновным грозят 12 месяцев лишения свободы или штраф в размере не менее $2,2 тыс. В свою очередь танзанийское издание "Ситизен" сообщило в понедельник, что власти страны призывают население направлять в национальное Управление по регулированию связи те полученные ими сообщения в мессенджерах и Facebook, которые могут нарушать новые законы.