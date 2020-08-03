Демократы вызовут в суд сотрудников Госдепа по делу об увольнении генинспектора ведомства

ТАСС, 3 августа. Представители Демократической партии США в Палате представителей и Сенате Конгресса в понедельник объявили о решении вызвать в суд четырех сотрудников Госдепартамента для дачи показаний в рамках расследования обстоятельств увольнения генерального инспектора внешнеполитического ведомства Стивена Линика. Об этом говорится в заявлении демократов, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Администрация [США] продолжает скрывать реальные причины увольнения господина Линика, сопротивляясь расследованию комитета и отказываясь участвовать в нем добровольно. Это сопротивление сделало повестки в суд необходимыми, комитет продолжит вести расследование, чтобы раскрыть правду, которую заслуживает американский народ", - говорится в заявлении демократов.

Инициаторами вызова в суд являются председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк) и старший член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес (от штата Нью-Джерси).

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью телекомпании CBS выразила мнение, что решение президента Дональда Трампа уволить Линика может быть незаконным, если оно было вызвано желанием отомстить ему. О своем намерении снять Линика с должности Трамп сообщил в письме, направленном Пелоси 15 мая. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.

Трамп заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео рекомендовал ему уволить Линика. Энгел после этого сообщил, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. По словам конгрессмена, законодатели предполагают, что Помпео рекомендовал снять генинспектора с должности в связи с тем, что он "открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря".

Ранее телекомпания NBC сообщила, что уволенный генинспектор проверял, как Помпео обращался с подчиненными. Телекомпания ссылалась на источники в Конгрессе из круга лиц, в чьи обязанности входит выяснение всех разбирательств, которые Линик мог вести в отношении Помпео. Одно из таких разбирательств касается некоего помощника в аппарате Госдепартамента, которого начальник внешнеполитического ведомства вынуждал выполнять его личные поручения, выходящие за рамки прямых служебных обязанностей. Среди прочего речь идет о выгуле собаки, заказе столика в ресторанах для Помпео с супругой и доставке вещей из химчистки.