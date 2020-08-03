Агентство по кибербезопасности США заявило, что усилит защиту выборов от атак хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Кибербезопасность на предстоящих в ноябре президентских выборах в США будет существенно усилена, обеспечивать ее будут сразу несколько федеральных ведомств. Об этом заявил в пятницу руководитель Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс. Он выступал на видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона. Трансляция конференции шла на сайте центра.

"Мы обеспечим защиту предстоящих выборов от атак хакеров из-за рубежа, - подчеркнул он. - Для достижения этой цели мы привлекаем существенные силы - Агентство национальной безопасности, другие разведывательные ведомства, а также ФБР и власти штатов. В этом мы уже добились существенных успехов, и можно сказать, что создана модель, которая позволит обеспечить безопасность выборов". Министерство обороны США, пояснил он, "будет препятствовать попыткам вмешательства хакеров из-за рубежа, ФБР будет заниматься преследованием хакеров внутри страны, а министерство внутренней безопасности будет обеспечивать безопасность избирательного процесса".

"Кроме того, мы подадим совершенно недвусмысленный сигнал нашим противникам относительно того, что в случае вмешательства в выборы виновники будут обнаружены", - добавил он.

На выборах 3 ноября американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 членов Сената Конгресса США, всех членов Палаты представителей, 11 губернаторов. Кроме того, в нескольких штатах пройдут выборы членов законодательных собраний.