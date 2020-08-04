В Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках, 44 из которых образованы за пределами страны.

Его начало совпало с ежегодным обращением действующего главы государства с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию (парламенту). Впервые Александр Лукашенко обратится к гражданам не в Овальном зале Дома правительства, как это традиционно происходит, а во Дворце республики. Предполагается, что в зале будет присутствовать около 2,5 тыс. человек. Ожидается, что Лукашенко обозначит свои планы по развитию страны на ближайшие пять лет.

Все готово

"Избирательные участки готовы принять избирателей для досрочного голосования", - отметил ТАСС сотрудник аппарата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Иван Толкач. Он сообщил, что на все участки уже доставлены бюллетени. "Все здания, в которых будет проводиться голосование, взяты под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел", - сказал Толкач.

Он напомнил, что всего к выборам образовано 5 767 участков для голосования. Из них 231 избирательный участок - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. "На этих участках голосование будет проводиться только в основной день выборов - 9 августа", - уточнил представитель Центризбиркома. Из 44 избирательных участков за рубежом три созданы в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Процедура досрочного голосования

Досрочное голосование будет проходить до 8 августа включительно, избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Досрочное голосование осуществляется в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии. Проголосовать досрочно может любой избиратель, внесенный в списки для голосования. Подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования не требуется.

В соответствии с избирательным кодексом, в первый день досрочного голосования ящики для голосования пломбируются или опечатываются. Ежедневно по истечении времени проведения досрочного голосования председатель или заместитель председателя участковой комиссии должен заклеить прорезь для опускания бюллетеней в ящике для голосования листом бумаги, а утром следующего дня вскрыть прорезь. При заклеивании и вскрытии прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования вправе присутствовать международные и местные наблюдатели, представители средств массовой информации. Во время досрочного волеизъявления избирательная комиссия ведет протокол голосования, копия которого вывешивается для всеобщего ознакомления в помещении участковой комиссии.

Как правило, данные о явке избирателей на досрочном голосовании ежедневно публикует ЦИК на своем сайте. На президентских выборах в 2015 году за пять дней досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Оппозиция критикует

Белорусская оппозиция видит в досрочном голосовании возможности для фальсификаций. В этот раз критика стала звучать еще жестче после того, как ЦИК принял решение ограничить число местных наблюдателей, имеющих право присутствовать на избирательном участке. Во время досрочного голосования их может быть на участке не более трех, в основной день - 9 августа - не более пяти. ЦИК мотивировал свое решение эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

По итогам предыдущих избирательных кампаний международные наблюдатели неоднократно предлагали белорусским властям пересмотреть практику досрочного волеизъявления. Минск отвергает данные предложения, считая, что досрочное голосование соответствует международным избирательным стандартам.

Кроме действующего главы государства на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.