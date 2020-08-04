СМИ: военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки ВВС Израиля

ТАСС, 4 августа. Военным объектам на юге Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки в понедельник израильских ВВС. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его данным, ракетный удар был нанесен в районе населенного пункта Эль-Кунейтра. Причинен "ограниченный материальный ущерб", сообщил агентству армейский источник.

SANA отмечает, что сирийские средства ПВО, отражая атаку, открыли огонь. Сколько ракет достигло цели, не уточняется.

Информация о возможных потерях среди сирийских военнослужащих пока не приводится.

В свою очередь пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты поразили в понедельник военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе ранее в тот же день.