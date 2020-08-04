Трамп заявил, что пока не будет издавать указ, ограничивающий голосование по почте

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет право издать исполнительный указ, ограничивающий голосование на президентских выборах по почте, но пока не будет это делать.

"У меня есть на это право, но до этого пока дело не дошло. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге для журналистов в Белом доме.

При этом президент выразил сомнение в том, что почтовые службы США готовы к обработке отправлений при подобном способе голосования. "Я не думаю, что почтовые отделения готовы к подобному", - подчеркнул он. По словам Трампа, там "работают замечательные люди, но у них очень старое оборудование".

Республиканец Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительного подсчета бюллетеней при таком сценарии. Демократы в свою очередь убеждают, что в условиях пандемии коронавируса подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.

В минувший четверг Трамп в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением нового коронавируса в США. Ввиду резко негативной реакции со стороны как оппозиционной Демократической партии, так и коллег-республиканцев хозяин Белого дома затем фактически отказался от этой инициативы. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года.