Сенатор США считает, что Вашингтону следует немедленно согласиться на продление ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в то же время Вашингтон может проводить консультации с другими странами об аналогичных соглашениях. Такое мнение выразила сенатор Дайэнн Файнстайн (демократ от штата Калифорния) в письме, опубликованном в понедельник в электронной версии газеты The New York Times.

Законодатель заострила внимание на том, что на США и Россию "приходятся 90% ядерного оружия в мире". "Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению", - констатировала она. Файнстайн подчеркнула, что ДСНВ "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями.

По ее словам, "США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ". "В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ", - отметила она.

Этот договор истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".