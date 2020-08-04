Китайское СМИ заявило о жестком ответе Пекина в случае непродления США виз журналистам КНР

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. КНР готова принять жесткие ответные меры в том случае, если Вашингтон не продлит визы китайским журналистам и вынудит их покинуть Соединенные Штаты. Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал главный редактор китайского государственного издания "Хуаньцю шибао" Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, принимая во внимание тот факт, что американская сторона до сих пор отказывается продлевать визы [находящимся в США] китайским журналистам, КНР подготовилась к худшему варианту развития событий - принудительному выводу всех китайских журналистов из США", - говорится в сообщении. "Если это произойдет, Китай примет жесткие ответные меры", - заявил Ху Сицзинь.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР". МИД КНР осудил это решение и сообщил, что около 98% из более чем 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.

В феврале во время фазы активной борьбы Китая с распространением коронавируса Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов американской газеты The Wall Street Journal из-за публикации в этом издании статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, с 160 до 100 человек - аналогично числу аккредитованных в Китае американских журналистов. 17 марта КНР объявила об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение властями Соединенных Штатов числа сотрудников китайских СМИ в США.