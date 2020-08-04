СМИ: кабмин Японии изучит возможность нанесения превентивных ударов по базам противника

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ рассмотрит возможность развития потенциала по нанесению превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. Как сообщило японское общественное телевидение, во вторник соответствующее предложение было направлено правительству группой военных экспертов правящей в стране Либерально-демократической партии.

В документе отмечается, что Японии требуется укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника на фоне нестабильной обстановки на Корейском полуострове. При этом группа экспертов, в которую, в частности, входит бывший министр обороны Ицунори Онодэра, считает приоритетным сохранить нынешнюю оборонно-ориентированную политику, а превентивные удары по базам рассматривать в качестве крайнего варианта при отсутствии других средств для самообороны.

Как ранее сообщала общенациональная газета Yomiuri, экспертная группа провела несколько раундов консультаций и выработала несколько конкретных способов укрепления ПРО после отказа от планов размещения в стране двух наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Приоритетным вариантом, по данным издания, на данный момент является формирование группировки низкоорбитальных спутников для эффективного отслеживания запуска ракет потенциальным противником.

Другой план предполагает дополнительную закупку кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, а к марту следующего года должна будет принять на вооружение еще один. Главным минусом в случае принятия такого решения станет нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей, отмечает газета. Последний вариант предусматривает закупку мощного наземного радара, который бы действовал в связке с уже существующей в Японии системой ПРО.

Структура ПРО

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты же указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.