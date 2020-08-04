В Южной Корее сообщили, что пристально следят за ракетно-ядерной программой КНДР

СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Военные Республики Корея внимательно следят за деятельностью КНДР в сфере ракетных и ядерных разработок. Об этом заявил во вторник в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны Мун Хон Сик на очередном брифинге для журналистов.

Таким образом он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что КНДР могла создать компактную ядерную боеголовку для имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет.

По словам представителя южнокорейского Минобороны, в Сеуле считают, что возможности КНДР по миниатюризации ядерных боеприпасов достигли "значительного уровня". "Наши военные внимательно следят за активностью Севера в ракетно-ядерной сфере, а Южная Корея и США поддерживают тесное сотрудничество", - подчеркнул Мун Хон Сик.

Агентство ЦТАК сообщило 28 июля, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления на национальной конференции ветеранов заявил, что наличие у КНДР ядерных сил сдерживания обеспечивает ей надежную защиту и гарантирует безопасность. Он также отметил, что КНДР "стала страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа".