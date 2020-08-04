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США намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тысяч

Президент отказался уточнять конкретные сроки сокращения войск, однако отметил, что это произойдет "очень скоро"

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены очень скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тысяч военнослужащих. Об этом заявил в понедельник в интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп.

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"Мы в очень короткий промежуток времени сократим до 8 тысяч, потом мы сократим до 4 тысяч. Мы прямо сейчас ведем переговоры", - сказал он.

Трампу был задан уточняющий вопрос, как скоро можно ожидать сокращения контингента до 4 тыс. "Очень скоро", - ответил он. Президент отказался уточнять конкретные сроки. "Я не хочу вам это говорить", - добавил Трамп.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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Он также отметил, что "ситуация показала, насколько важно ликвидировать зависимость страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах"
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