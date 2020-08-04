Абэ посетит памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в траурных мероприятиях, приуроченных к очередной годовщине американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые из-за ситуации с коронавирусом пройдут при сокращенном количестве участников. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр [Синдзо] Абэ планирует посетить памятные церемонии в Хиросиме 6 августа и Нагасаки 9 августа", - отметил он.

Ранее администрации японских городов объявили, что из-за ситуации с распространением коронавируса в этом году число участников ежегодных памятных церемоний будет сокращено примерно в десять раз. В ходе самих церемоний также будут предприняты все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения инфекции.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

По последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом в Японии с учетом инфицированных пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess превысило 40 тыс. Зафиксировано более 1020 летальных исходов.