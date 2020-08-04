В Южной Корее заявили, что КНДР без предупреждения сбросила воду на дамбе в районе границы

СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. КНДР в понедельник произвела сброс воды на плотине в районе границы с Южной Кореей, не поставив об этом в известность Сеул в нарушение двусторонних договоренностей. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель южнокорейского министерства объединения.

"В конце июля - начале августа северокорейская сторона три раза частично открывала шлюзы в западной части межкорейской границы и сбрасывала воду в реку Имчжинган. Южнокорейская сторона об этом не была уведомлена", - подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас уровень воды в реке составляет 2,99 метра, что значительно ниже критических значений. "Однако налицо грубое нарушение межкорейского соглашения от октября 2009 года, в соответствии с которым Север обязан заранее уведомлять Юг о планируемых сбросах воды", - отметил представитель министерства, призвав Пхеньян следовать взятым на себя обязательствам.

Договоренности о взаимных предупреждениях были достигнуты после того, как в Южной Корее шесть человек погибли из-за внезапных наводнений, вызванных массированным сбросом воды на северокорейской дамбе "Хванган".

На Корейском полуострове в последние четыре дня идут сильные дожди, в результате которых в Южной Корее погибли 13 человек и еще 13 пропали без вести.