Трамп заявил, что ему никогда не докладывали о поставках России оружия талибам

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы никогда не докладывали ему о том, что Россия якобы поставляет оружие радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, а также снабжает его деньгами. Об этом американский лидер сообщил в понедельник в интервью порталу Axios.

По утверждению журналиста издания, информация о том, что Москва якобы поставляет оружие "Талибану", "хорошо известна" американским спецслужбам. "Я слышал такое, но опять же - эта [информация] никогда не поступала мне на стол", - ответил на это Трамп.

Ему был задан вопрос, не должен ли Вашингтон поднять эту тему в диалоге с Москвой, если это так. "Ну вообще-то мы тоже поставляли оружие, когда они воевали с Россией", - ответил американский лидер, имея в виду участие СССР в афганском конфликте 1979-1989 годов.

В начале июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил на брифинге, что Россия действует в Афганистане вопреки интересам США и якобы уже на протяжении 10 лет поставляет в страну стрелковое оружие, что представляет угрозу для американских военнослужащих. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти утверждения американской стороны, 2 июля заявила, что поставки вооружений из России в Афганистан шли "только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", а не представителям движения "Талибан".

Ранее представители США неоднократно обвиняли другие страны в поддержке талибов. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана. Из уст других американских должностных лиц также неоднократно звучали утверждения о том, что Россия предоставляла оружие талибам.

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес. Движение "Талибан" запрещено в России. Никаких доказательств оказания Москвой поддержки талибам власти США не предоставляли.