Трамп назвал решение отправить войска на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал решение Вашингтона отправить войска на Ближний Восток и вмешаться в конфликты в этом регионе величайшей ошибкой в истории страны. Об этом американский лидер сообщил в понедельник в интервью порталу Axios.

"Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения", - сказал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.