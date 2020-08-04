Обращение Лукашенко к народу и парламенту. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с обращением к народу и Национальному собранию (парламенту).

24 июля он подписал указ о созыве 3 августа в Минске третьей внеочередной сессии парламента для заслушивания ежегодного послания президента и рассмотрения иных вопросов.

Традиционно президент Белоруссии обращается с посланием к народу и парламенту в ходе весенней сессии Национального собрания. В этом году выступление Лукашенко изначально планировалось на середину апреля. В ходе республиканского субботника 25 апреля Лукашенко сообщил о переносе своего обращения.