Военные сборы под Витебском начнутся 11 августа

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Военные сборы в граничащей с Россией Витебской области Белоруссии начнутся 11 августа. Они носят плановый характер. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Минобороны страны Наталья Гаврусик.

"Подготовка резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - отметила представитель Минобороны.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Витебской области якобы объявлена срочная мобилизация военнообязанных. Сообщалось, что они должны прибыть в пункты сбора 10 августа. При этом проведение военных сборов на границе с РФ увязывалось с задержанием в стране 33 граждан РФ, намеревавшихся, по версии следствия, устроить беспорядки по время предстоящих 9 августа президентских выборов.